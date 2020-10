Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, sabato 10 ottobre 2020: ecco i numeri vincenti

Un altro appuntamento stasera con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, sabato 10 ottobre 2020. Conosceremo i numeri vincenti a partire dalle 20. A seguire pubblicheremo le quote. Ricordiamo che per la sestina del Superenalotto, il jackpot è arrivato alla cifra di 49 milioni e 700 mila euro.

LOTTO, LE RUOTE

BARI 49 57 23 84 18

CAGLIARI 1 41 36 73 17

FIRENZE 4 18 29 76 81

GENOVA 31 83 57 90 32

MILANO 56 45 74 71 7

NAPOLI 42 61 40 51 53

PALERMO 60 36 84 50 1

ROMA 16 14 18 13 78

TORINO 19 62 85 78 11

VENEZIA 20 55 39 45 84

NAZIONALE 82 32 88 84 89

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE



12 15 19 24 46 73

Numero Jolly 67

Superstar 46

10ELOTTO, I NUMERI



1 4 14 16 18 19 20 31 36 41

42 45 49 55 56 57 60 61 62 83

Numero Oro 49

Doppio Oro 49 57

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.104 di oggi:



SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 15 totalizzano Euro: 13.646,96

Punti 4: 1.086 totalizzano Euro: 191,09

Punti 3: 34.613 totalizzano Euro: 18,10

Punti 2: 458.320 totalizzano Euro: 5,00



SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 19.109,00

Punti 3SS: 201 totalizzano Euro: 1.810,00

Punti 2SS: 2.208 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 11.127 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 20.201 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Immediate: 15.086 totalizzano Euro: 377.150,00



Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 50.700.000,00

Ultimo aggiornamento: 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA