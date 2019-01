Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi martedì 8 gennaio: dalle 20 i numeri vincenti in diretta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, anche oggi estrazioni in vista e numeri vincenti in tempo reale dalle 20 susu questa pagina. Dopo i tanti cambi nel calendario per questo periodo natalizio (comprese le estrazioni di ieri sera), da oggi si torna alle abitudini di sempre, con le estrazioni al martedì, giovedì e sabato. Per quanto riguarda il, al concorso numero 4 dell'anno 2019, il jackpot è da sogno:, per via del fatto che il "Sei" manca ormai da tantissime estrazioni.BARICAGLIARIFIRENZEGENOVAMILANONAPOLIPALERMOROMATORINOVENEZIANAZIONALE