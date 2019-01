Estrazioni Superenalotto di giovedì 3 gennaio 2019: dalle 20 tutti i numeri vincenti

Estrazioni Lotto di mercoledì 2 gennaio 2019: tutti i numeri vincenti

LOTTO, LE RUOTE

BARI 48 1 56 51 64

CAGLIARI 29 8 74 81 21

FIRENZE 53 73 3 8 25

GENOVA 28 65 66 74 69

MILANO 16 73 54 31 30

NAPOLI 21 1 20 85 14

PALERMO 22 16 67 49 68

ROMA 64 28 40 41 58

TORINO 8 51 35 85 86

VENEZIA 68 46 83 62 16

NAZIONALE 52 36 86 29 63





10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI

1 3 8 16 21 22 28 29 46 48 51 53 54 56 64 65 66 68 73 74

Numero Oro 48

Doppio Oro 48 1

In diretta sule estrazioni deldi oggi, giovedì 3 gennaio 2019: dalle 20 tutti i numeri vincenti in diretta, a seguire pubblicheremo le quote. Oggi non ci sarà l'estrazione del, anticipata a ieri sera mercoledì 2 gennaio 2019. Nell'ultima estrazione delnon ci sono stati 6 né 5+. Ricordiamo che per la sestina del Superenalotto, che manca da sei mesi, il jackpot è così salito a 84 milioni e 600 mila euro.