Lotto, estrazioni di oggi 29 marzo. SuperEnalotto, nessun 6 né 5+

SiVinceTutto, l'estrazione di mercoledì 28 marzo: i numeri vincenti

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.38 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 5 totalizzano Euro: 39.974,81

Punti 4: 515 totalizzano Euro: 397,49

Punti 3: 22.570 totalizzano Euro: 27,20

Punti 2: 356.177 totalizzano Euro: 5,34 SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 39.749,00

Punti 3SS: 153 totalizzano Euro: 2.720,00

Punti 2SS: 2.623 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 16.913 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 38.207 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 14.402 totalizzano Euro: 360.050,00



Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 121.900.000,00

Su Leggo lecon i numeri vincenti del, dele deldiBARI 20 38 83 26 65CAGLIARI 13 16 89 68 66FIRENZE 13 45 68 76 80GENOVA 90 3 8 48 79MILANO 11 64 69 51 43NAPOLI 5 47 83 69 46PALERMO 37 42 32 46 27ROMA 16 7 12 64 5TORINO 77 66 90 46 34VENEZIA 69 53 68 11 90NAZIONALE 7 19 40 80 8811 15 32 35 52 56Numero Jolly: 5Numero Superstar: 93 5 7 11 13 16 20 37 38 4245 47 53 64 66 69 77 83 89 90Numero Oro: 20Doppio Oro: 20 3820 29 31 34 39