Seguite la diretta delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 24 dicembre 2019, vigilia di Natale. Conosceremo i numeri vincenti dalle ore 18e 30, a seguire pubblicheremo le quote. Ricordiamo che per la sestina del Superenalotto, il jackpot è arrivato alla cifra di 51 milioni di euro. Per le feste natalizie il calendario subisce delle modifiche. Giovedì, giorno di Santo Stefano, "riposano" sia il Lotto che il Superenalotto. Il Lotto, poi, recupera con un'estrazione eccezionale venerdì 27. Sabato 28, invece, calendario normale con tutte le lotterie aperte.

Leggi anche ===> Million Day, i numeri vincenti di martedì 24 dicembre 2019

LOTTO, LE RUOTE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

Numero Jolly

Superstar

10ELOTTO, I NUMERI

Numero Oro

Doppio Oro

Ultimo aggiornamento: 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA