Lotto, estrazioni dell'8 marzo Superenalotto, nessun 6 E il jackpot sale ancora

Estrazioni di Lotto e 10eLotto di sabato 3 marzo 2018. Superenalotto, nessun 6 e 5+1​

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: nessun vincitore

Punti 5+1: nessun vincitore

Punti 5: ai 3 vincitori vanno 64.357,22 euro

Punti 4: ai 520 vincitori vanno 380,59 euro

Punti 3: ai 19689 vincitori vanno 30,13 euro

Punti 2: ai 317034 vincitori vanno 5,79 euro

SUPERSTAR, LE QUOTE

5 stella: nessun vincitore

4 stella: all'unico vincitore vanno 38.059 euro

3 stella: ai 108 vincitori vanno 3013 euro

2 stella: ai 1639 vincitori vanno 100 euro

1 stella: ai 11908 vincitori vanno 10 euro

0 stella: ai 28467 vincitori vanno 5 euro

05 07 22 26 27 33 38 44 46 47 50 51 54 65 69 82 83 84 85 87

Numero Oro 54

Doppio Oro 54 44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco ledidi giovedì: ecco i numeri vincenti, a seguire le quote., non ci sono stati 6 nè 5+:e 500 mila euro.. La prossima estrazione è fissata per sabato 10 marzo.54 44 07 55 5733 84 82 47 7550 51 85 87 2850 46 78 87 4587 65 68 23 3985 83 73 39 7169 26 35 07 7305 22 43 03 7685 47 35 76 1927 38 79 48 4678 01 23 36 1322 50 52 65 66 89numero Jolly 57numero Superstar 69