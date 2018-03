Estrazioni di Lotto e 10eLotto di sabato 3 marzo 2018. Superenalotto, nessun 6 e 5+1

2 19 62 74 81 83

numero Jolly 56

numero SuperStar 39



SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: nessun vincitore

Punti 5+1: nessun vincitore

Punti 5: ai 4 vincitori vanno 60.664,76 euro

Punti 4: ai 742 vincitori vanno 333,55 euro

Punti 3: ai 29.137 vincitori vanno 25,54 euro

Punti 2: ai 464.782 vincitori vanno 5 euro



SUPERSTAR, LE QUOTE

5 stella: nessun vincitore

4 stella: ai 7 vincitori vanno 33.355 euro

3 stella: ai 111 vincitori vanno 2.554 euro

2 stella: ai 2246 vincitori vanno 100 euro

1 stella: ai 15008 vincitori vanno 10 euro

0 stella: ai 32491 vincitori vanno 5 euro

10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI

04 06 09 11 17 22 23 38 39 40 41 45 50 52 56 66 70 74 78 90

Numero Oro 9

Doppio Oro 9 38

