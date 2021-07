Million Day, ecco i numeri vincenti di oggi, venerdì 30 luglio

Cinque numeri per vincere un milione, torna la fida quotidina del Million Day, appuntamento anche oggi - venerdì 30 luglio - alle ore 19 per tentare la fortuna: potrete seguire la diretta dell'estrazione dei cinque numeri vincenti su CorriereAdriatico.it. Ricordiamo che per provare a vincere un milione di basta una giocata da un euro.

Fino ad oggi il Million Day ha distribuito 178 vincite da un milione, 32 in questi primi sette mesi del 2021. L'ultima vincita è stata messa a asegno venerdì 23 luglio a Palermo dove un fortunato giocatore ha vinto il premio massimo grazie ad una giocata singola da 1 euro. Domenica 11 luglio invece il Million Day aveva fatto registrare un magico tris: due vittotrie da un milione nella stessa ricevitoria di Como e l'altra a Moiano in provincia di Benevento.

Al Million Day si vince anche centrando 4 numeri (mille euro), 3 (50 euro) e con l'ambo (2 euro). La giocata costa un euro.

ECCO I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI VENERDÌ 30 LUGLIO 2021 AL MILLION DAY:

42-47-43-4-16

LE COMBINAZIONI VINCENTI DELLE ULTIME 7 ESTRAZIONI AL MILLION DAY:

GIOVEDI' 29 LUGLIO: 7-11-21-23-52

MERCOLEDI' 28 LUGLIO: 8-16-20-26-46

MARTEDI' 27 LUGLIO: 22-23-34-42-43

LUNEDI' 26 LUGLIO; 1-9-10-34-45

DOMENICA 25 LUGLIO: 5-18-23-36-53

SABATOP 24 LUGLIO: 12 31-36-41-55

VENERDì 23 LUGLIO: 10-18-20-27-31

GIOVEDI' 22 LUGLIO: 28-32-50-52-54

