Estrazoni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 12 febbraio 2019: i numeri vincenti

diretta le estrazioni del Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 12 febbraio 2019: ecco tutti i numeri vincenti. La sestina vincente del Superenalotto: 14 28 64 69 84 90. Numero Jolly 27, Superstar 90. Nessun 6 né 5+, il jackpot sale ancora e raggiunge la cifra record di 105 milioni e 300 mila euro.



LOTTO, LE RUOTE

BARI 83 1 31 84 67

CAGLIARI 41 52 77 61 36

FIRENZE 70 46 52 44 61

GENOVA 36 17 83 78 28

MILANO 77 29 50 62 7

NAPOLI 9 63 86 10 49

PALERMO 4 44 51 57 68

ROMA 32 78 22 74 24

TORINO 62 86 67 83 56

VENEZIA 49 17 76 32 84

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE VINCENTE

14 28 64 69 84 90

Numero Jolly 27

Superstar 90

10eLOTTO, I NUMERI VINCENTI

1 4 9 17 29 31 32 36 41 44 46 49 52 62 63 70 77 78 83 86

Numero Oro 83

Doppio Oro 83 1



SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 9 totalizzano Euro: 21.240,25

Punti 4: 512 totalizzano Euro: 388,54

Punti 3: 22.752 totalizzano Euro: 25,94

Punti 2: 350.518 totalizzano Euro: 5,19



SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 8 totalizzano Euro: 38.854,00

Punti 3SS: 288 totalizzano Euro: 2.594,00

Punti 2SS: 3.605 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 20.786 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 33.261 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Immediate: 13.738 totalizzano Euro: 343.450,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 105.300.000,00

