Estrazione straordinaria Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, venerdì 9 dicembre. Domani il SuperEnalotto

Estrazione straordinaria del Lotto, oggi venerdì 9 dicembre, ma niente SuperEnalotto e relativo super Jackpot, con l'estrazioni prevista per domani.

Dalle ore 20 di questa sera in diretta su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso di oggi venerdì 9 dicembre 2022. Saranno disponibili tutti gli estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le estrazioni del Lotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato (oggi di venerdì, come detto in via eccezionale).

LE ESTRAZIONI DI OGGI

BARI 38 11 74 15 72

CAGLIARI 47 78 90 2 59

FIRENZE 63 11 86 48 89

GENOVA 44 55 6 54 65

MILANO 61 86 40 81 70

NAPOLI 40 59 52 45 6

PALERMO 41 27 89 29 76

ROMA 16 8 2 36 86

TORINO 14 68 71 47 42

VENEZIA 83 75 86 71 58

NAZIONALE 30 37 46 49 1

10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI



8 11 14 16 27 38 40 41 44 47 55 59 61 63 68 74 75 78 83 86

ORO: 38

DOPPIO ORO: 38 11

10ELOTTO EXTRA

2 6 15 29 36 45 48 52 54 65 71 72 81 89 90

GONG: 30