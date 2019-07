Estate, trucchi e metodi per fare la valigia perfetta: ecco come fare entrare tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'estate 2019sta entrando nel vivo. Per qualcuno le vacanze sono già iniziate, per altri è giunto il momento dei preparativi.al suo interno? Avete poco spazio nella macchina o un solo bagaglio per un volo aereo? EccoLaè la più importante. È utilissimo organizzare il piano d'azione sin dal principio preparando una lista dei capi di abbigliamento e degli oggetti da portare in vacanza. Avere il quadro completo permetterà di scegliere al meglio quante scarpe, quanti pantaloni, magliette o costumi inserire. Il passaggio successivo è quello di prendere tutto il necessario e distribuirlo in modo ordinato sul letto.Ora siete. Partite dalle scarpe e posizionatele in fondo ai lati della valigia nella classica posizione assunta nelle scatole al momento dell'acquisto. Possibilmente dentro a un sacchetto. È il momento dei vestiti. Qui il primo trucco infallibile: non piegateli, arrotolateli. Ci sarà poi tempo e modo per togliere qualche piega di troppo. Il guadagno in termini di spazio sarà notevole. Negli spazi che si creeranno tra scarpe e vestiti inserite costumi da bagno o biancheria intima, piccoli beauty case con trucchi, spazzolino e dentifricio. Ogni centrimetro è vitale.Pantaloni e jeans inseriteli nel "secondo strato". Solo successivamente posizionate eventuali giubbini in caso di vacanza in luoghi più freschi. Per quanto riguarda le camice "lasciate ogni speranza voi che entrate". Si stropicceranno. Nella parte superiore, prima della chiusura, inserite le maglie o gli accessori meno preziosi. Il rischio che si vadano a intrecciare con la cerniera è forte.