Esploso l'inceneritore di Coriano, tre persone ferite. Herambiente: «Impianto in sicurezza». Controlli sull'aria

CORIANO - Esploso l'inceneritore di Coriano, tre persone ferite. La deflagrazione è avvenuta oggi pomeriggio intorno le 16.30 nell'impianto di Raibano. Sul posto il 118, con tre ambulanze e un'automedica, più i Vigili del fuoco al completo. Prima il boato, poi una seconda esplosione probabilmente in un blocco del termovalorizzatore e una colonna di fumo.

Herambiente: «Impianto in sicurezza»

Al vaglio le cause, l'ipotesi è quella della presenza di batterie al litio finite per sbaglio nell'inceneritore. Subito allertata l'Arpae per analizzare l'aria. Questa la nota di Herambiente: «In merito alle esplosioni verificatesi intorno alle 16.30 di oggi presso il termovalorizzatore di Coriano, Herambiente precisa che l’impianto è in sicurezza. Sono in corso le indagini interne per individuare la tipologia e la provenienza dei rifiuti estranei conferiti all’impianto, che hanno portato alla deflagrazione e al ferimento di tre persone di una ditta esterna addetta alla manutenzione».