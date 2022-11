Esplosione fa crollare una villetta, quattro persone tra le macerie: due estratte vive, due sono disperse

Esplosione in una villetta, quattro persone sono rimaste coinvolte nel crollo della casa nelle campagne della periferia di Tiana, nel Nuorese. Due sono state estratte vive dalle macerie, mentre gli uomini del 118 sono ancora a lavoro per recuperare le altre due - a quanto pare anziane - ancora disperse tra i cumuli di mattoni. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e della stazione di Sorgono. Dalle prime indiscrezione sembrerebbe che l'esplosione si stata dovuta ad una fuga di gas.

Le vittime del crollo

Secondo quanto appreso tra le quattro persone coinvolte c'è una coppia di anziani. La donna, di 83 anni, è stata traportata in ospedale a Nuoro in codice rosso con l'ambulanza medicalizzata di Sorgono. Il marito, invece, è stato trasferito a Cagliari in elicottero, sempre in codice rosso, per un trauma toracico e addominale. L'uomo è stato estratto dalle macerie, ma altre due persone si trovano ancora sotto la casa che è collassata su se stessa. Sul posto, per recuperare i dispersi, stanno operando più squadre dei vigili del fuoco. In arrivo in elicottero da Tempio Pausania il nucleo cinofilo, e da Cagliari squadre USAR (Urban Search and Rescue).

Statale 128 chiusa

A causa dell'esplosione, è stata chiusa temporaneamente al traffico la strada statale 128 «Centrale Sarda» che dal centro della Sardegna porta all'innesto della statale 131 dcn per Nuoro. «L'interdizione è stata disposta per facilitare l'intervento del personale e dei mezzi di soccorso - fa sapere l'Anas - Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile».