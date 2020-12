Esplode una fabbrica di fuochi d'artificio a Chieti. «Ci sono tre morti»

Un'esplosione si è verificata poco in una fabbrica di fuochi d'artificio a Casalbordino, in provincia di Chieti. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, che si trovano già sul posto, ci sarebbero vittime. Il sottosegretario al ministero degli Interni, Carlo Sibilia, in un tweet ha parlato di tre morti.

Dai #VVF mi arriva la notizia di una esplosione a Casalbordino in un deposito di esplosivi. 3 vittime purtroppo a quanto si apprende a caldo. Ringrazio il comando di Chieti visitato in ottobre per il servizio che stanno svolgendo. Un sincero abbraccio alle famiglie delle vittime. — Carlo Sibilia (@carlosibilia) December 21, 2020

La fabbrica coinvolta è una azienda in Contrada Termini a Casalbordino: si tratta della Esplodenti Sabino, che recupera tra le cose polvere pirica dagli ordigni recuperati nelle operazioni di bonifica effettuate degli artificieri. Sul posto si stanno recando i soccorsi, ma al momento non è dato sapere se ci sono feriti. La Esplodenti a quanto si sa ha circa un centinaio di dipendenti.

+++news in aggiornamento+++

Ultimo aggiornamento: 16:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA