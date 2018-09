Esplosione nella villetta: crolla tutta la casa un morto sotto le macerie

SANTA MARINELLA - Un'esplosione è avvenuta nella notte in una villetta a schiera di due piani in via dei Gladioli a Santa Marinella, in provincia di Roma. Il corpo carbonizzato di una persona, un uomo non ancora identificato, è stato estratto dalle macerie. In base alle testimonianze potrebbe trattarsi di uno dei due fratelli proprietari dell'appartamento al primo piano.



La deflagrazione, secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, ha provocato il crollo quasi integrale dell'abitazione. Ancora in piedi è una parete divisoria portante della struttura. L'incendio è stato spento. La palazzina adiacente è stata danneggiata, ma non presenta problemi di stabilità. Ancora in corso di accertamento le cause dell'esplosione: probabilmente si tratta di una fuga di gas. L'edificio è stato messo sotto sequestro.



Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione di Santa Marinella. Nella deflagrazione è morto il proprietario dell'abitazione, un uomo di 63 anni. L'esplosione, che ha distrutto il primo piano della villetta, è stata avvertita anche nelle case vicine.



Sono state dichiarate inagibili dai vigili del fuoco tre abitazioni accanto alla villetta di Santa Marinella, vicino Roma, dove stanotte c'è stata un'esplosione con una vittima.

