Esplode bombola del gas crolla un'abitazione: morta una donna

Una donna di 82 anni è morta stamane ad Aradeo, in provincia di Lecce, a causa dell'esplosione di una bombola di gas nella sua abitazione che si trova in via Silvio Pellico. La deflagrazione, avvenuta 15 minuti prima delle 8, ha provocato la caduta delle parti retrostanti della struttura. La vittima è rimasta sepolta dalle macerie.



Sul posto sono accorsi i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno condotto le ricerche fino a trovare il corpo della vittima. Inutile l'intervento del personale del 118. La donna abitava da sola.

