Esce dalla discoteca e viene travolto da un'auto: morto ragazzo di 21 anni

Stava rientrando a casa a piedi dopo aver trascorso la serata in discoteca ed è stato travolto e ucciso da un'auto con a bordo altri due giovani. Tragedia all'alba di oggi ha Villasimius, nel sud Sardegna, dove un giovane di 21 anni è morto. Feriti e sotto choc un coetaneo che guidava la vettura e il passeggero.

La dinamica non è ancora stata del tutto chiara e sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. L'incidente è avvenuto intorno alle 6, quando il 21enne, uscito dalla discoteca, stava percorrendo a piedi la strada provinciale 17 che porta a Villasimius ed è stato travolto dall'auto condotta da un coetaneo, con a bordo anche un 20enne.

L'impatto è stato violentissimo: il 21enne è stato scaraventato sull'asfalto, mentre l'auto è finita fuori strada. Il conducente si è subito fermato per soccorrere il giovane e sul posto sono arrivati i carabinieri e le ambulanze del 118, ma ormai per il giovane non c'era più nulla da fare. Conducente e passeggero, trasportati all'ospedale, non hanno riportato gravi ferite.

