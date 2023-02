Esce di casa per andare a scuola e scompare, 16enne ritrovata senza vita: «Ipotesi omicidio»

Si sono concluse ieri le ricerche di Julia W., 16enne tedesca che il 24 gennaio era scomparsa dopo essere uscita di casa per andare a scuola. La polizia l'ha ritrovata senza vita in una zona forestale a sud di Stoccarda. Il corpo dell'adolescente è stato ritrovato giovedì mattina alle 11.20, tra Oberlenningen e Hochwang.

Il giallo del treno

La certezza che si trattasse della giovane scomparsa è arrivata solo venerdì notte. Prima di affidare il corpo alla famiglia, sarà sottoposto ad autopsia. L'ipotesi principale è che si possa trattare di omicidio. Il 24 gennaio era uscita di casa per andare a scuola.

Attraverso le telecamere di sorveglianza, la polizia aveva ricostruito che la giovane non si era diretta a scuola, ma aveva preso il treno in direzione opposta. Il motivo al momento non è chiaro. Il corpo è stato ritrovato in un punto della foresta difficile da raggiungere. I genitori avevano fatto un appello in televisione, sperando che fosse scappata di casa. Venerdì è arrivata la tragica notizia.