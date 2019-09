Fornaio regala il pane avanzato ai più bisognosi «Siete degli eroi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a fine giornata se non consumato. Questa è lae qualunque altro esercizio commerciale venda cibo che presumibilmente deve essere acquistato fresco in giornata, ma questo rappresenta un grande. Aun panettiere ha deciso di porre rimedio e ha scelto dGino Varriale, che insieme a sua moglie Lisa gestisce il panificio "Super Pane" a Ercolano, in provincia di Napoli, ha scelto di mettere a disposizione i prodotto non venduti della giornata a chi non può permettere di comprarseli. «Come sempre tutte le sere dalle 9:30 in poi da super pane in via 4 novembre trovate sempre qualcosa per tutte le persone meno abbienti con il pane gratuito a vostra disposizione...mi raccomando abbiate rispetto per tutti, ambiente e soprattutto non siate ostinati prendere quello che vi serve e lasciate un po di pane anche a chi ne ha bisogno», scrivono sulla loro pagina Facebook, e l'iniziativa ha raccolto molti consensi.Gli utenti hanno accolto con gioia questa inziativa, alcuni hanno definito la coppia degli eroi. I due hanno spiegato che per loro fare quello che fanno è normale, da anni lavorano come volontari e conoscono i problemi sociali della loro zona, così per ciò che possono, cercano di aiutare chi è meno fortunato.