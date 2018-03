Equinozio di Primavera il 20 marzo: "Notte ideale per fare figli"

Ora legale 2018, ecco quando spostare le lancette avanti di un'ora

ile non il 21 marzo. Un giorno di anticipo che tuttavia non rappresenta una sorpresa: è stato così anche nel 2016 e nel 2017 e in futuro la data si sposterà ancora in avanti. Il motivo è di carattere astronomico.Il momento esatto sarà alle, momento in cui notte e giorno, o meglio la durata del periodo di luce e quello di buio, sono identici. Da quell'ora si allungherà il periodo di luce rispetto al buio.Quella dell'equinozio di primavera sarà anche una notte ideale per gli aspiranti genitori d'Italia, ma solo a Sud del Circeo e lungo le coste meridionali. «La notte fra martedì 20 marzo e mercoledì 21 sarà il momento migliore per il concepimento, grazie a un mix benefico di luce e temperatura, ma l'Italia è nettamente divisa in due: le condizioni migliori si rileveranno in tutte le località bagnate dal mare a sud del Circeo (compreso) a occidente e a sud del Gargano (compreso) a oriente, compresa l'intera Sicilia, ma sempre lungo le coste».Ad affermarlo all'AdnKronos Salute è Italo Farnetani, professore ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta, che da anni studia il legame tra clima e concepimenti. «Il clima di notte sarà mite, mentre quando la colonnina di mercurio si alza troppo può danneggiare gli spermatozoi e ridurre la fertilità nel maschio. Per la donna, invece - ricorda Farnetani - il ruolo chiave spetta alla luce, che dopo il buio invernale stimola l'epifisi, ghiandola che a sua volta inibisce la melatonina: così si 'toglie il frenò agli ormoni sessuali e aumenta la fecondità». L'equinozio dunque è il punto di equilibrio fra le esigenze riproduttive maschili e femminili. «La condizione ottimale - conclude Farnetani - si raggiunge quando la temperatura minima della notte è a 12°C».