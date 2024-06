Enzo Colella muore a 39 anni per un malore, è giallo: la famiglia chiede accertamenti. Rinviati i funerali

Dolore e sgomento per la prematura scomparsa a Carovigno del militare Enzo Colella. La morte del 39enne, a causa di un malore improvviso, è avvenuta martedì nel suo appartamento nel pieno centro del comune a nord di Brindisi. Inizialmente, con i manifesti apparsi in città, i funerali erano stati programmati per oggi pomeriggio. Poi nelle scorse è arrivato lo stop alle esequie: per volere della famiglia è stato infatti richiesto all’Asl di Brindisi, tramite la compilazione di un modulo del medico di base, un approfondimento diagnostico, per accertare cosa possa aver provocato la morte di Colella che era un militare della Marina.

Le esequie

Le esequie, così, sono state rinviate ad altra data.