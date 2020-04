Enrico Mentana contro Conte: «Nessuno decide cosa deve andare in onda nel Tg che dirigo»

Enrico Mentana non ci sta. E dopo aver aspramente criticato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte venerdì scorso per aver attaccato le opposizioni durante la conferenza stampa in cui spiegava al paese le norme sul nuovo lockdown, torna a polemizzare con il Premier nel tg di lunedì sera. Nel pomeriggio, infatti, da Palazzo Chigi era arrivata una nota ufficiale con cui si prendeva una netta posizione contro chi aveva ripreso Conte per le posizioni espresse contro Meloni e Salvini.



Una nota che - probabilmente - conteneva una replica anche alle critiche espresse Mentana.



«(...) Il 10 aprile - si legge nel comunicato - il Presidente del Consiglio ha tenuto una conferenza stampa, come tante altre volte avvenuto in queste settimane. E come ogni volta ha illustrato i provvedimenti adottati, ha spiegato e chiarito i fatti più rilevanti e ha risposto a tutte le domande dei giornalisti, tanto sull’emergenza coronavirus quanto sul Mes.

Nell’occasione ha smentito vere e proprie fake news che rischiavano di alimentare divisioni nel Paese e di danneggiarlo, compromettendo il “senso di comunità”, fondamentale soprattutto in questa fase di emergenza.

In conclusione, anche questa volta non c’è stata richiesta, da parte della Presidenza del Consiglio, di trasmettere un discorso alla nazione a reti unificate.

La decisione di trasmettere o meno le conferenze stampa del Presidente del Consiglio spetterà - come è sempre stato - sempre e solo ai responsabili delle singole testate giornalistiche. Questi ultimi sono anche liberi di sostenere la singolare opinione secondo cui il Presidente del Consiglio non dovrebbe smentire fake news e calunnie nel corso di una conferenza stampa rivolta al Paese, nè dovrebbe parlare di un tema rilevante e di interesse generale come il Mes».



A questo punto, a fine Tg, è arriva la contro-replica del direttore del Tg de La7





