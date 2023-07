Incidente in moto, morto un ragazzo: Enrico aveva 27 anni. I residenti: «Andava velocissimo, una scena terribile»

Un ragazzo di 27 anni, Enrico Allione, è morto in un tragico incidente in via Pertile a San Pietro di Stra, in provincia di Venezia, intorno alle 13.30 di oggi. Secondo le prime ricostruzioni, scrive il quotidiano Il Gazzettino, il giovane si trovava a bordo della sua moto quando ha superato un veicolo ed è andato a sbattere contro un furgone. La moto, una Suzuki 1000, avrebbe urtato la ruota posteriore destra del furgone per poi schiantarsi contro una Punto. Il centauro, che abitava non lontano dal luogo dell'incidente, è morto sul colpo.

La dinamica dell'incidente

«Credo che il ragazzo non si sia accorto del furgone che era ormai quasi del tutto entrato nella stradina», ha detto un testimone, un autista che si trovava dietro all'auto colpita dalla moto al Corriere della Sera.« Andava a una velocità tale che forse anche se lo avesse visto in tempo non avrebbe fatto in tempo a frenare». «Ogni giorno sentivamo il rombo della sua moto - spiegano alcuni residenti - sfrecciava a una velocità spaventosa, speravamo sempre che non gli accadesse nulla». La scena, dicono al Corriere, è stata terribile. «Abbiamo sentito un boato e abbiamo visto il ragazzo e la moto volare al di sopra della macchina».