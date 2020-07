Emanuele Filiberto entra in politica: «Basta selfie, non è questa l'Italia che sognavo in esilio»

Realtà Italia. Intervistato dal Corriere della Sera, l'erede Savoia ha subito illustrato quali saranno le linee guida della sua politica: «Basta con la politica dei selfie con la bandiera. Servono piani concreti per l'Italia che così, a ripartire non ce la fa. E cosa han fatto i politici, mentre tutti gli altri in Europa hanno prodotto soluzioni vere?», dice.



Quanto agli affari, in tempo di crisi è l'ora di cogliere opportunità: sto rilevando nuovi locali per ampliare poi il business. E intanto con Realtà Italia porterò a un tavolo virtuale, con il webinar Meraviglia Italia, questa sera alle ore 18, imprenditori del turismo e della bellezza». «Questa sarà un'estate di idee per il Paese che amo. Ma non c'è - riferisce - visione di lungo termine, sanità e scuola da ricostruire, disoccupazione».

Quanto agli affari, in tempo di crisi è l'ora di cogliere opportunità: sto rilevando nuovi locali per ampliare poi il business. E intanto con Realtà Italia porterò a un tavolo virtuale, con il webinar Meraviglia Italia, questa sera alle ore 18, imprenditori del turismo e della bellezza». «Questa sarà un'estate di idee per il Paese che amo. Ma non c'è - riferisce - visione di lungo termine, sanità e scuola da ricostruire, disoccupazione». E conclude: «Non mi serve la politica per vivere. E non dico di avere la soluzione ma i giusti contatti per mettere attorno a un tavolo persone che saprebbero cosa fare: sono solo un aggregatore, un incubatore o un incanalatore di idee».

