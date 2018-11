Ossa ritrovate alla Nunziatura Apostolica non sono di Emanuela Orlandi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le ossa trovate in una dependance dellanon appartengono ad. Le ossa, secondo quanto appreso in Procura, avrebbero una datazione antecedente ale Mirella Gregori sparirono a Roma nel 1983. Le indagini, affidate dal Vaticano all'Italia, e in particolare alla procura di Roma e alla Polizia scientifica, sono state finalizzate fin dall'inizio a comparare le ossa con il dna di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un dipendentevaticano scomparsa il 22 giugno 1983 e di Mirella Gregori, ragazzina scomparsa nello stesso anno. I primi risultati compiuti sulla datazione di alcuni resti, in particolare sulla calotta cranicae sul radio hanno stabilito che le ossa sono certamente antecedenti al 1964. Inoltre, secondo quanto si apprende, le osse dovrebbero appartenere ad un uomo