Roma Pride, Elly Schlein scatenata in piazza: balla “Furore” di Paola e Chiara

Elly Schlein balla Furore di Paola e Chiara al Pride di Roma. La segretaria del Partito Democratico dal 12 marzo 2023 oggi è scesa in piazza per condividere il rispetto dei diritti della comunità LGBQT+. La manifestazione per le strade di Roma e Milano ha visto tanti politici in prima fila pronti a condivdere messaggi legati alla comunità e al rispetto dei diritti civili di chi ne fa parte. La segretaria Pd si è lasciata andare divertendosi con le persone a ballare e cantare la canzone del duo formato da Paola e Chiara.

Elly Schlein in piazza al Pride di Roma

«Le polemiche le lasciamo agli altri questa è una straordinaria risposta di partecipazione che credo che sia anche dovuta alla scelta ingiusta della regione Lazio di togliere il patrocinio».

Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del Roma Pride.

«Quello che ha fatto regione è piuttosto negativo, abbiamo a che fare con una destra che vuole farci arretrare sul tema dei diritti come se non sapessero che la società più sicura, visto che sono appassionati di sicurezza, noi continueremo a insistere», ha ribadito. «Noi come Pd siamo fieri di esserci, orgogliosamente, a fianco di questa comunità per continuare a proteggerne i diritti e a proporli - ha sottolineato Schlein - . L'Italia è ancora un paese purtroppo troppo arretrato per i diritti, vogliamo portare l'Italia sempre più in Europa. Continueremo a batterci in tutte le sedi istituzionali, e in sedi come queste dove si uniscono le battaglie», ha concluso la segretaria del Pd.