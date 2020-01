Elezioni regionali Emilia Romagna, boom affluenza: alle 19 sfiora il 60%. In Calabria ci si ferma al 35%

Ottima l'affluenza alle elezioni regionali in Emilia Romagna. Al rilevamento delle 19, non ancora definitivo, ha votato circa il 60% degli aventi diritto: 58,82%. Un dato in forte crescita rispetto alla stessa ora di cinque anni fa. Infatti, nel 2014 aveva votato il 30,89%. Già alle ore 12 l'affluenza registrata era ottima; infatti aveva votato il 23,44%, oltre il doppio rispetto alla precedente tornata quando sempre alle 12 si era recato alle urne il 10,77%.



Per quanto riguarda le regionali in Calabria, l'affluenza è al 35,52% per cento, alle ore 19 quando sono giunti i dati di 201 Comuni su 404. Nella precedente consultazione, alla stessa ora, era stata dell' 34,68%

I seggi rimarrano aperti fino alle 23, poi avrà inizio lo spoglio delle schede nelle urne. Ultimo aggiornamento: 20:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA