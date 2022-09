Elezioni in Umbria, riconteggio dei resti: eletti Polidori e Pavanelli, fuori Squarta e Spinelli

PERUGIA - Elezioni politiche, sorpresa in Umbria. L'aggiornamento dei dati del ministero dell'Interno fissa i nove parlamentari eletti in Umbria. Non c'è Marco Squarta di FdI ma Catia Polidori ed Emma Pavanelli (M5S) sorpassa di nuovo Pierluigi Spinelli (Pd).

Il risultato

Il risultato finale: FdI con il 30 per cento abbondate di consensi prende solo tre parlamentari, Emanuele Prisco alla Camera, poi Franco Zaffini e Antonio Guidi al Senato. La Lega rimasta sotto l’8 per cento si deve accontentare della sola riconferma del deputato Virginio Caparvi. Forza Italia diventa il partito decisamente beneficiato dai resti perché 7 punti percentuali valgono ben due deputati: Raffaele Nevi e Catia Polidori. Il totale del centrodestra è sei seggi su nove. Nel centrosinistra, il 21 per cento del Pd corrisponde all’elezione di Anna Ascani alla Camera e Walter Verini al Senato.