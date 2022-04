Macron rieletto all'Eliseo: «Nuova era, risponderò alla rabbia del Paese» . Le Pen: «L'estrema destra mai così in alto»

«Et un, et deux, et cinq ans de plus!». Cantano avvolti nei tricolori, sotto la Tour Eiffel, i sostenitori di Emmanuel Macron, vittorioso per la seconda volta consecutiva contro Marine Le Pen alle presidenziali. È finita 58 a 42, uno score superiore a quanto previsto negli ultimi giorni, ma lontano dal 66 a 34 del 2017. Grande delusione fra i sostenitori della Le Pen, nonostante la leader abbia subito proclamato un «risultato eclatante» promettendo battaglia per le legislative di giugno.

Il discorso sotto la Tour Eiffel

Dopo il tramonto, atteso da alcune migliaia di sostenitori, Macron è arrivato sotto la Tour Eiffel in un'atmosfera molto diversa da quella di 5 anni fa, quando la Francia festeggiò il suo presidente più giovane (39 anni) e lui misurò - da solo - i passi del perimetro del Louvre sulle note dell'Inno alla Gioia. Quella musica, simbolo europeo, è tornata stasera in sottofondo quando Macron si è avvicinato al palco, non più solo ma mano nella mano con Brigitte, circondati da un gruppo di ragazzi giovanissimi. Poi il discorso, stranamente brevissimo, con l'annuncio di «una nuova era» e la promessa di «rispondere alla rabbia del Paese». Ad applaudirlo c'erano anche diversi ministri del governo, da Jean-Yves Le Drian (Esteri) a Clément Beaune (Affari europei). Molti di loro sanno già - come il premier Jean Castex - che per loro l'avventura si sta per concludere. Macron ha promesso che il nuovo mandato «non sarà il proseguimento dei 5 anni passati», segnati da crisi profonde come quella dei Gilet Gialli. Il primo pensiero del presidente sul palco, però, è stato per coloro che «non condividono le nostre idee» ma che hanno votato per lui per «sbarrare la strada all'estrema destra»: «Nei prossimi anni - ha promesso - sarò debitore verso di loro».

Il ballottaggio

La Francia, ancora una volta, ha dovuto votare al ballottaggio per un candidato che fosse un baluardo contro l'estrema destra. Accadde 20 anni fa a Jacques Chirac, l'ultimo presidente ad essere rieletto all'Eliseo prima di Macron, che si oppose al padre di Marine, Jean-Marie Le Pen. Era quella la prima volta che un leader del Front National, l'estrema destra, arrivava al secondo turno delle presidenziali e lo shock per la Francia fu enorme: ogni giorno, nelle strade di Parigi, migliaia di persone scesero in piazza per dire no all'ultradestra al potere. Stavolta, nulla di tutto questo, fra gli studenti della Sorbona lo slogan era «né Macron né Le Pen». Per questo motivo il Macron che ha fatto soltanto due comizi in una campagna elettorale ridotta al minimo si presenta con accenti e temi molto diversi. «La rabbia e i disaccordi che hanno portato tanta gente a votare per l'estrema destra devono trovare una risposta - ha detto il presidente - devono trovare una risposta. Sarà questa una responsabilità mia e di quelli che sono attorno a me». Gli sguardi di Macron, insieme a quelli di tanti francesi stasera esclusi dallo scontro per l'Eliseo, sono rivolti da giorni verso sinistra. La gauche tradizionale è ridotta a pezzi, la candidata del partito socialista Anne Hidalgo è finita all'1,7%, gli ecologisti sotto il 5%. A tenere alta la bandiera della cosiddetta 'Unione popolare' c'è il solo Jean-Luc Mélenchon, il tribuno della gauche radicale della France Insoumise. Stasera ha ribadito di volersi candidare a primo ministro, una coabitazione che sarebbe esplosiva con un presidente della Repubblica centrista e liberal. Per questo, il candidato Macron ha continuato in questi giorni a promettere «una presidenza ecologista», insistendo sui temi sociali che Marine Le Pen aveva messo al centro della sua campagna elettorale da mesi, sulla tolleranza in contrasto con la xenofobia e l'islamofobia lepeniste e dell'altro candidato dell'estrema destra, Eric Zemmour. Aveva 39 anni Macron al suo arrivo all'Eliseo, oggi ne ha 44 ed è stato eletto dopo una campagna elettorale dai toni cupi, che si è conclusa con un record di astensioni anche al ballottaggio, quasi al 28%. Le Pen ha promesso che non «abbandonerà mai» i francesi ed ha annunciato pochi minuti dopo l'annuncio dei risultati l'inizio della «battaglia delle legislative». Mélenchon chiede i voti per pretendere la guida del governo. Chi stasera ha vinto, guarda a Macron sperando che la sua promessa di creare «un nuovo grande movimento politico» diventi realtà già nelle prossime settimane.

Elezioni Francia, la diretta

Ore 23.25 - Dopo l'annuncio della rielezione di Emmanuel Macron alla presidenza della Repubblica si sono verificate in diverse città francesi delle manifestazioni 'né con Macron né con Le Pen'. In particolare a Rennes con 250 manifestanti, Tolosa (circa 400), Marsiglia (circa 400). Alcuni scontri con la polizia, riferiscono i media francesi, si sono verificati a Rennes e a Lione dove 150 manifestanti scandivano uno slogan contro Macron. Anche a Parigi circa 200 persone si sono riunite a piazza della Repubblica.

Ore 22.09 - Emmanuel Macron, appena rieletto, ha promesso «una nuova era» in Francia che non sarà «il proseguimento dei 5 anni che si chiudono»: «Nessuno sarà lasciato indietro, dovremo rispondere alla rabbia del Paese», ha promesso Macron, affermando di sperare che si possa «vivere più felici in Francia». Macron ha auspicato anche «l'invenzione collettiva di un nuovo metodo per 5 anni migliori al servizio del nostro Paese, dei nostri giovani».

Ore 22.01 - Il presidente della Repubblica rieletto, Emmanuel Macron, ha reso omaggio all'inizio del suo discorso davanti ai militanti riuniti sotto la Tour Eiffel, a chi lo ha «votato non perché condivide le mie idee - ha detto - ma per sbarrare la strada all'estrema destra. Sarò debitore per questo voto nei prossimi anni».

Ore 22.00 - «C'è molto da fare. La guerra in Ucraina ci ricorda che stiamo attraversando tempi tragici in cui la Francia deve mostrare la chiarezza della sua voce, e costruire la sua forza in tutti i campi. E noi lo faremo». Lo ha detto il presidente francese rieletto, Emmanuel Macron.

Ore 21.55 - La candidata sconfitta alle presidenziali francesi, Marine Le Pen, ha telefonato questa sera al vincitore, Emmanuel Macron, per riconoscere la sua vittoria. Lo ha reso noto la tv BFM.

Ore 21.45 - L'inno alla Gioia di Beethoven - l'inno dell'Europa unita - risuona sotto alla Tour Eiffel all'arrivo di Emmanuel Macron dopo la sua seconda vittoria all'Eliseo. Macron cammina mano nella mano assieme alla moglie Brigitte. Macron scelse l'inno europeo anche dopo la vittoria del 2017.

Ore 21.30 - Emmanuel Macron, appena rieletto presidente della Repubblica francese, è arrivato alla Tour Eiffel dove lo attendono migliaia di suoi sostenitori per celebrare la rielezione alla guida della Francia. Insieme con lui, i principali consiglieri che hanno messo a punto il suo discorso fino all'ultimo minuto all'Eliseo, e la première dame, Brigitte.

Ore 20.37 - «La vittoria da parte di Emmanuel Macron nelle elezioni presidenziali francesi è una splendida notizia per tutta l’Europa. Italia e Francia sono impegnate fianco a fianco, insieme a tutti gli altri partner, per la costruzione di un’Unione Europea più forte, più coesa, più giusta, capace di essere protagonista nel superare le grandi sfide dei nostri tempi, a partire dalla guerra in Ucraina. Al Presidente Macron vanno le più sentite congratulazioni del Governo italiano e mie personali. Siamo pronti da subito a continuare a lavorare insieme, con ambizione e determinazione, al servizio dei nostri Paesi e di tutti i cittadini europei»

Ore 20.35 - Emmanuel Macron è il terzo presidente della Repubblica francese a ottenere un secondo mandato. Prima di lui erano stati rieletti il socialista Francois Mitterrand, nel 1988, e il gollista Jacques Chirac, nel 2002, quando al ballottaggio batté il padre di Marine Le Pen, Jean Marie.

Ore 20.34 - «Lancio stasera la grande battaglia delle legislative»: lo ha detto, davanti ai sostenitori riuniti nel suo quartier generale al Bois de Boulogne, la candidata sconfitta alle presidenziali francesi, Marine Le Pen. Per le legislative di giugno, che devono rinnovare il parlamento, Le Pen ha lanciato «un appello a tutti quelli che vogliono unirsi a noi per opporsi alla politica di Emmanuel Macron». Le Pen ha concluso il suo discorso promettendo: «Non abbandonerò mai i francesi».

Ore 20.32 - «Emmanuel Macron è il presidente della V Repubblica eletto peggio e questo in un oceano di astensionismo». Ad affermarlo è il leader di La France Insoumise commentando i risultati del secondo turno delle elezioni presidenziali e la vittoria di Emmanuel Macron.

Ore 20.30 - Nonostante la scommessa persa per una seconda volta di battere Emmanuel Macron nella corsa all'Eliseo, Marine Le Pen ha portato l'estrema destra francese ad un livello mai così alto dall'inizio della Quinta Repubblica francese nel 1958. «Con oltre il 43% dei voti, il risultato di questa sera è di per sé stesso una eclatante vittoria», ha dichiarato Le Pen, riconoscendo la sconfitta ma assicurando che «continuerà il suo impegno per la Francia e i francesi».

Ore 20.24 - «Caro Emmanuel Macron, le mie felicitazioni per la tua elezione alla presidenza della Repubblica. Non vedo l'ora di continuare la nostra eccellente cooperazione. Insieme porteremo avanti la Francia e l'Europa». Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Ore 20.20 - «Un caloroso 'bravò caro Emmanuel Macron. In questo periodo tormentato abbiamo bisogno di un' Europa solida e di una Francia impegnata nella maniera più assoluta per una Ue più sovrana e più strategica. Possiamo contare sulla Francia per altri 5 anni». Lo scrive, in un tweet, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

Ore 20.15 - «Sconfitta? No, questa è una forma di speranza. L'aspirazione al cambiamento non può essere ignorata». Lo ha detto Marine Le Pen nel suo discorso dopo il voto che ha riconfermato Emmanuel Macron all'Eliseo, definendo il suo risultato elettorale come una «vittoria eclatante».

Ore 20.10 - Boato di gioia in un tripudio di bandiere francesi ed europee allo Champ-de-Mars, sotto alla Tour Eiffel, all'annuncio della vittoria di Emmanuel Macron contro la candidata nazionalista Marine Le Pen nella corsa all'Eliseo del 2022. AI piedi del celebre monumento parigino, oltre a tanti militanti pro- Macron, tre suoi ministri, Clément Beaune (Affari europei), Eric Dupont-Moretti (Giustizia) e Jean-Yves Le Drian (Affari Esteri).

Ore 20.02 - Emmanuel Macron è stato rieletto all'Eliseo con il 58,2% dei voti, secondo un exit poll della tv pubblica France 2. Marine Le Pen è al 41,8%.

Ore 19.40 - Gaffe di un giornalista francese che nel corso di una diretta sul canale all news francese 'Lcì ha svelato in anticipo i risultati nei territori di oltremare francesi che, secondo i media belgi, vedrebbero la candidata del Rassemblement National, Marine Le Pen in testa. «Se ci basiamo sui risultati dei Dom - Tom c'è un voto massiccio per Marine Le Pen», ha affermato Szafran prima di essere interrotto dai conduttori del canale francese che hanno cercato di rimediare alla gaffe. Sui social in Francia è già iniziata la polemica.

Ore 19.12 - Macron all'Eliseo, Le Pen al Padiglione d'Armenonville. A meno di un'ora dalle prime proiezioni del secondo turno delle presidenziali francesi, Emmanuel Macron è rientrato all'Eliseo da Le Touquet, comune nel dipartimento di Pas-de-Calais, dove ha votato. Lo riporta l'emittente Bfmtv, precisando che Marine Le Pen è invece arrivata al Padiglione d'Armenonville, nel 16mo arrondissement di Parigi, e lì seguirà lo spoglio.

Ore 18.30 - Macron verso la rielezione in Francia. Almeno secondo quattro sondaggi d'opinione condotti oggi da quattro istituti francesi e citati da La Libre Belgique, mentre in Francia le operazioni di voto sono ancora in corso. Il presidente uscente, secondo questi sondaggi, sarebbe nettamente in vantaggio con il 55-58% delle preferenze, mentre la sfidante Marine Le Pen raccoglierebbe tra il 42 e il 45% dei voti.

Sfidanti al voto

La candidata del Rassemblement National alla presidenza della Repubblica, Marine Le Pen, ha votato poco dopo le 11 nel suo feudo elettorale di Hénin-Beaumont, nel nord della Francia, per il secondo turno delle presidenziali che la vede opposta ad Emmanuel Macron. La candidata è arrivata a piedi al seggio, salutando la folla che la aspettava, in compagnia del sindaco Steeve Briois, anche lui del partito della Le Pen. La candidata ha deposto la scheda nell'urna sorridendo ai fotografi.

Anche Emmanuel Macron, dopo Marine Le Pen, ha votato a metà giornata nel seggio della cittadina balneare di Le Touquet, nel nord della Francia, dove ha una casa. Il presidente uscente si è recato al seggio sottobraccio alla moglie, Brigitte, vestita di bianco. La coppia è stata applaudita da una piccola folla che attendeva per applausi, selfie e strette di mano.

Ultimo aggiornamento: 25 Aprile, 00:36

