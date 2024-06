VENEZIA - «È inaccettabile che al Lido non ci sia un pronto soccorso pediatrico. Avessero avuto un macchinario per vedere dove fosse l'ostruzione forse mia figlia si sarebbe potuta salvare». Questo il pensiero di mamma Emil. Poi la parola passa al papà della piccola di un anno e mezzo morta al Lido di Venezia. «Mia figlia è stata una guerriera, ha lottato fino a quando ha potuto, ma poi il suo cuoricino ha smesso di battere. Sabato mattina sono state staccate le macchine che la tenevano in vita. Siamo distrutti. Non ci sono parole per descrivere quello che è successo».

«Ci stavamo preparando per uscire di casa e eravamo in bagno con la bambina per lavarci i denti. Ci siamo voltati un secondo e la piccola ha messo in bocca un piccolo tappo di plastica da una confezione di dentifricio ancora sigillata -racconta il padre Ivan in lacrime - ho capito subito la gravità della situazione. Abbiamo immediatamente tentato di fare una manovra per togliere il tappo ma invano. Ho anche fatto un corso di primo soccorso quindi avevo un po' di esperienza. Abbiamo chiamato i soccorsi ma per cercare di guadagnare del tempo in auto ho portato la bambina al punto di primo intervento dell' ex ospedale al mare». «Una volta arrivato al monoblocco il medico dell'elicottero è riuscito a togliere il tappo ma naturalmente questo intervallo di tempo ha provocato gravi danni. La bambina era esanime. Ma al Lido, dopo diversi tentativi sono riusciti a rinimarla» continua Friselle.

È ripresa una flebile speranza anche se era chiaro che un così prolungato periodo di arresto cardiaco avrebbe comportato gravi danni irreversibili nella piccola guerriera. Una volta rianimata i sanitari hanno programmato il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Padova in elicottero. In autoambulanza Elettra è stata portata all'aeroporto Nicelli. L'elicottero del Suem, atterrato poco prima, ha avuto un guasto improvviso e quindi, prima di imbarcare la paziente è stato necessario richiedere l'arrivo al Lido di un secondo mezzo. Superato anche questo contrattempo tecnico la corsa in elicottero all'ospedale di Padova dove la bimba è arrivata ancora viva ma in condizioni cliniche gravissime. La piccola ha subito un secondo arresto cardiaco ed è rimasta attaccata alle macchine con respirazione artificiale per circa 24 ore. Fino a sabato mattina giorni del drammatico epilogo. La famiglia è sconvolta dal dolore. E l'isola si è stretta ai due genitori. Non sono ancora stati fissati i funerali.