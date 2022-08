Elena Massi morta dopo 4 giorni di agonia: era stata investita da un furgone

Non è riuscita a sopravvivere Elena Massi, la 35enne investita da un furgoncino martedì mattina, 9 agosto, in viale Allende, a Campi Bisenzio, vicino Firenze. La donna è stata travolta nei pressi del bar della stazione di servizio dove lavorava.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incindente, ma secondo una prima ricostruzione pare che Elena, come tutte le mattine, si stesse recando a piedi presso la stazione di servizio Esso dove lavorava come barista quando è stata travolta. I soccorsi sono stati immediati, ma da subito le sue condizioni sono apparse molto gravi, tanto che i medici hanno dato ai familiari poche speranze.

Dopo giorni di lotta tra la vita e la morte alla fine la 35enne non ce l'ha fatta. Tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio di amici e parenti anche sui social. Elena Massi era molto conosciuta a Campi, impegnata nella parrocchia Pieve di Santo Stefano, e a Firenze dove era segretaria zonale per l'Anspi Toscana.