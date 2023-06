Storica discoteca romagnola va all'asta (per la quinta volta) a metà del prezzo iniziale

Chi negli anni '90 e primi 2000 frequentava le disco romagnole non può non aver trascorso almeno una serata all'Ecu. In questi giorni è stato annunciato il quinto tentativo di asta previsto per il prossimo 28 luglio 2023 (le offerte dovranno essere presentarte entro il 24 luglio).

Si riparte da meno della metà

Il locale, sulla collina di San Martino Monte l'Abate, in via Coriano, a Rimini, con il suo ampio spazio esterno, 16.855 metri quadrati disposti su tre piani, è una delle attività da liquidare come parte del processo di liquidazione del patrimonio della società proprietaria fallita nel giugno 2021 (dopo essere rimasta in stato di abbandono fino al 2018). La base d'asta per il locale è precipitato e questa volta di partirà da 403.456 euro, meno della metà del prezzo iniziale.