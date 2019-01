Ecobonus 2019, quali sono le auto da comprare con lo sconto-incentivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l' Ecobonus dal 2019 compraresarà meno oneroso, tutto a vantaggio dell'ambiente. Il Governo ha varato un piano diper invitare all'acquisto dia emissioni zero o limitate con sconti variabili: si parte da 1.500 euro (senza rottamazione) fino a 2.500 euro (con rottamazione) per le auto ibride con emissioni di CO2 tra 21 e 70 g/Kg. Lo sconto sulle elettriche parte invece da 4.000 euro fino a 6.000 euro sempre con la vecchia auto da rottamare. L'unico limite sulle auto a zero emissioni è il costo massimo di 50.000 euro IVA esclusa, quindi di 61.000 euro di listino. In questo caso restano fuori dall'Ecobonus solo modelli di lusso come Tesla Model S, Model X, Jaguar I-Pace e Audi e-tron.Godranno di sconti, invece, tutti gli altri modelli elettrici, compresa per un soffio la versione entry level della Tesla Model 3, con prezzo a partire da 60.580 euro. Incentivi quindi per Smart EQ for-two e EQ for-four, Nissan Leaf, Hyundai Ioniq e Nuova Kona Electric, BMW i3 e Renault Zoe. Sconti anche per le tre sorelle Citroen C-Zero, Peugeot iON e Mitsubishi i-MiEV. Rientrano nell'Ecobonus anche Citroen E-Mehari, Kia Soul EV, Volkswagen eGolf e eUp!, Peugeot Partner Tepee 5 Porte e Nissan Evalia e-NV200.Rimarranno fuori tutte le mild hybrid, mentre sono invece comprese le ibride plug-in: BMW Serie 2 Active Tourer e Serie 5 Berlina, Hyundai Ioniq e tre modelli Kia - Niro Phev, Optima Phev e Optima SW Phev, Mitsubishi Outlander Phev, Mini Countryman, Mercedes GLC e Toyota Prius. Resta al limite dell'Ecobonus la Toyota Prius mild hibrid.