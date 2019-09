Easyjet, manca il pilota: passeggero prende il comando e porta l'aereo a destinazione

di Emiliana Costa

I passeggeri a bordo del volo Manchester-Alicante sono rimasti sbalorditi quando un padre che viaggiava con sua moglie e suo figlio si è diretto verso l'abitacolo. Michael Bradley, un pilota qualificato EasyJet, ha portato con sé la sua patente e documento di identità all'aeroporto dopo essere stato avvertito che il volo della domenica sera era stato ritardato di due ore. È stato salutato dagli altri passeggeri come una «leggenda» quando ha detto che avrebbe offerto i suoi servizi per impedire che il volo venisse cancellato o affrontasse ulteriori ritardi in caso di carenza di piloti.In un video condiviso sudal passeggero Michelle Potts, si vede Bradley, in t-shirt e pantaloncini, che fa l'annuncio. Ha detto: «Mia moglie, che è alla fila 15 con il mio bambino mi ha dato un buffetto nella parte posteriore della testa e mi ha detto 'Il nostro volo è in ritardo di due ore perché manca un capitano. Ho telefonato a EsayJet e ho dato la mia disponibilità. Dopo 38 secondi mi hanno richiamato».Come riporta, un portavoce di EasyJet ha detto che il ritardo del volo «era dovuto a un effetto a catena di un problema del controllo del traffico aereo francese di domenica, che ha avuto un impatto sull'equipaggio». Ha detto: «Siamo grati a uno dei nostri piloti che era in viaggio da Manchester ad Alicante il 2 settembre con la sua famiglia e si è offerto volontario per operare il volo».