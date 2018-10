Si chiude in bagno e fuma una sigaretta sul volo 30enne nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scompiglio neldove una passeggera diha generato momenti di agitazione tra le altre persone che stavano viaggiando e il personale presente sull'aereoLa donna si sarebbe chiusa in bagno adopo aver avuto, presumibilmente, un attacco d'ansia.Secondo quanto riporta Dagospia la donna durante il volo avrebbe iniziato ad avere un atteggiamento irrequieto: ha iniziato a tremare, non riusciva a restare seduta al suo posto, fino a quando non è stata vista correre verso il bagno. La donna a qual punto si è chiusa nel piccolo vano e dopo poco tempo si è iniziata a sentire in tutto il velivolo una forte puzza di fumo.Il personale di volo ha provato a far uscire la donna in ogni modo, senza però avere esito positivo. Dopo l'atterraggio è stata chiamata la polizia che ha scortato la 30enne fino a terra.