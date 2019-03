Sparatoria in piazza nel Sannio: suocero e genero uccisi a colpi di pistola Preso il killer

Due morti in un agguato in piazza a Durazzano (Benevento). Ancora da chiarire la dinamica esatta del duplice delitto avvenuto nel pomeriggio, che secondo gli investigatori non sarebbe di stampo camorristico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montesarchio (Benevento) per le indagini del caso.

Le vittime sono suocero e genero, Mario Morgillo 68 anni e Andrea Romano 49 anni, originari del casertano. Il killer è stato arrestato in serata. Una volta intercettato dai carabinieri, durante le ricerche, il killer si è subito arreso ed ora si trova in caserma. Si tratta del papà e del cognato di un 31enne casertano, già noto alle forze dell'ordine, che da alcuni mesi si trovava a Durazzano: il centro sannita scelto dopo il divieto di dimora che gli era stato applicato nella provincia di Caserta. Tra le prime ipotesi, secondo gli inquirenti, un incidente stradale finito al centro di un procedimento giudiziario.



Sullo sfondo, secondo gli inquirenti, l'episodio che si era verificato nell'aprile 2018 a Santa Maria a Vico (come scrive il sito ottopagine.it), teatro di un incidente nel quale erano rimasti coinvolti l'allora 30enne ed un uomo di Durazzano. Tra i due sarebbero volate parole grosse, poi le botte, culminate con un procedimento avviato dalla Procura di Santa Maria Caoua Vetere.



Ma i due si sarebbero nuovamente incontrati a distanza di alcuni mesi, quando il 31enne rimasto ucciso si era trasferito a Durazzano per la misura disposta dalla procura nei suoi confronti. Una situazione complicata, che domenica scorsa era stata scandita da una nuova lite scoppiata in un bar.

