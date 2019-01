Ragazzine di 15 e 16 anni scomparse dopo una festa Sollievo: sono state ritrovate

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Sono state ritrovate verso le 11.15 dagli agenti della Questura di Vicenza le due ragazzine di Schio scomparse da sabato notte:. Le due ragazzine nel pomeriggio di sabato 5 avevano raggiunto Malo percon amici comuni e al termine verso le 21 sono scomparse. Ieri mattina 6 gennaio hanno inviato un messaggio telefonico ai genitori dal tono "rassicurante". «Stiamo bene, siamo da amiche. Non preoccupatevi». Subito dopo hanno spento i cellulari e i genitori ieri pomeriggio si sono recati al campando dei carabinieri di via Maraschin per. I militari del capitano Jacopo Mattone hanno avviato subito le ricerche attraverso i canali investigativi. Sui social sono scattati gli appelli da parte di amici per ritrovare le due giovani amiche.