In moto senza casco né patente, uccide un 90enne sulle strisce

Verso le 8 di questa mattina un uomo di 90 anni, Vittorio Santorelli, stava attraversando viale Traiano quando è stato travolto da un 19enne a bordo di uno scooter Yamaha T-Max. Il centauro ha colto in pieno il 90enne che aveva impegnato le strisce pedonali: trasportato al Cardarelli, è morto. I poliziotti municipali guidati da Muriano hanno appurato che il ragazzo non indossava il casco, non aveva la patente e che lo scooter era senza assicurazione ed era già stato posto sotto sequestro più volte. Si sospetta che il 19enne guidasse sotto effetto di sostanze stupefacenti: si attende la conferma dai risultati delle analisi.Altro incidente in zona ospedaliera: un 21enne è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli dopo lo scontro con un auto. L'incidente che ha coinvolto il centauro è avvenuto questa notte, intorno all'una su via Leonardo Bianchi. Il giovane a bordo di uno scooter Kymco, si stava immettendo sull'asse viario dopo aver recuperato lo scooter in sosta quando si è scontrato con una Renault Captur condotta da un 24enne napoletano.L'auto che stava procedendo in direzione di via Guantai ad Orsolone ha impattato con il centauro ma la dinamica dello scontro è in fase di ricostruzione da parte della sezione Infortunistica della polizia municipale di Napoli, comandata da Antonio Muriano. Gli agenti che hanno effettuato i rilievi planimetrici sul posto stanno accertando anche se il centauro indossasse o meno il casco di protezione, condizione in dubbio anche per i gravi traumi cranici riportati nell'incidente. Per il conducente dell'auto non sono state necessarie le cure ospedaliere ed entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro.