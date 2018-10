Per due giorni nel dirupo con il suo cane anziano salvato

È rimasto per due giorni in un dirupo all'interno dell'area verde vicina a via Decio Azzolino, nel quartiere romano di Primavalle, in compagnia del suo cane che non lo ha mai abbandonato. L'uomo, un 72enne, è stato salvato ieri dal personale dell'Associazione di volontariato Giannino Caria intervenuta nelle ricerche.



Il 72enne era scomparso da casa dalla mattina del giorno precedente. S.V. si era infatti allontanato dalla sua abitazione di via Decio Azzolino, nel quartiere romano di Primavalle, per portare a spasso il cane, deve aver perso l'equilibrio scivolando in un dirupo, rimanendo impigliato tra cespugli spinosi. In seguito alla denuncia dei familiari, preoccupati per la sua prolungata assenza, è scattato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse coordinato dalla prefettura e diretto sul posto dagli uomini del commissariato di polizia Aurelio. Nelle operazioni sono state impiegate anche unità cinofile della Protezione Civile regionale.



L'uomo è stato individuato nel dirupo dove era precipitato ed è stato messo in salvo. Aveva ferite sul corpo dovute alla caduta e aveva sofferto per le basse temperature notturne. L'anziano è stato immediatamente trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli. Per tutto il tempo è stato «vegliato» dal suo cane, un bellissimo meticcio di nome Johnny, che non lo ha mai abbandonato fino all'arrivo dei soccorsi.

