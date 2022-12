Due fidanzati italiani uccisi in Inghilterra, Nino e Francesca trovati morti in casa: fermato un 21enne

Due fidanzati italiani sono stati ritrovati senza vita nella loro abitazione di Thornaby-on-Tees, comune di 24.741 abitanti nella contea del North Yorkshire. Nino Calabrò (25 anni) e Francesca Di Dio (21 anni), insieme dal 2019, si erano riuniti in questi giorni per passare insieme le festività natalizie. Il ragazzo lavorava nel Regno Unito e la fidanzata l'aveva raggiunto. La polizia indaga per omicidio.

Nino Calabrò e Francesca Di Dio uccisi

L'allarme è stato lanciato dalle famiglie, che da due giorni non avevano avuto più notizie, perché nessuno dei due rispondeva al telefono. La polizia ha avviato un'indagine per omicidio e ha fermato un ragazzo di 21 anni, attualmente interrogato dagli agenti. Nino Calabrò e Francesca Di Dio erano entrambi siciliani. Lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale, entrambi in provincia di Messina. I cadaveri sono stati trovati alle 14 di mercoledì 21 dicembre.

Le dichiarazioni della polizia

«Un uomo e una donna sono purtroppo morti e un uomo rimane in custodia di polizia in relazione all'incidente», ha detto l'ispettore che sta guidando il caso. «Vorrei rivolgere un appello a chiunque sia passato davanti agli appartamenti di Thornaby Road, precedentemente noto come The Royal George Pub, tra le 10:00 e le 11:00 di mercoledì 21 dicembre. Se qualcuno stava passando e ha visto qualcuno agire in modo sospetto o qualsiasi attività sospetta, per favore ci contatti».

Il 7 dicembre l'ultimo post su Facebook

Il 7 dicembre scorso, nel loro ultimo post su Facebook, facevano un occhiolino verso l'obiettivo dello smartphone Francesca Di Dio e Nino Calabrò, i due fidanzati siciliani uccisi a Thornaby-on-Tees, in Inghilterra. Il ragazzo si era trasferito nel Regno Unito dove lavorava in un ristorante, mentre la giovane - che viveva a Montagnareale, in provincia di Messina - era andata a trovarlo, come faceva spesso. Erano fidanzati da più di tre anni, dal 27 settembre 2019, e nell'ultimo «boomerang» - un video breve che si ripete in loop -, girato nel pub The Thomas Sheraton, Di Dio scriveva di essere innamorata. A corredo del post quattro cuori.

Consolato in contatto con le famiglie dei due ragazzi

La diplomazia italiana è impegnata a seguire la vicenda della sospetta uccisione dei giovani connazionali Nino Calabrò e Francesca Di Dio, i fidanzati siciliani trovati moti ieri a Thornaby-on-Tees, nel Regno Unito. Lo apprende l'ANSA a Londra. A tenere i contatti con le autorità investigative locali e con i familiari delle due vittime, per offrire loro assistenza, è il consolato d'Italia a Manchester, guidato dal console Matteo Corradini, competente per il territorio dell'Inghilterra centrale e settentrionale.