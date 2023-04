Dubai, incendio in un edificio di lavoratori stranieri nella zona antica della città: 16 morti

Un incendio in un edificio residenziale di Dubai, in una zona antica della città dove vivono molti lavoratori stranieri, ha provocato la morte di 16 persone, mentre altre 9 sono rimaste ferite, hanno riferito i media locali. La nazionalità delle vittime non è stata resa nota.