Drogava ragazzina 14enne per violentarla: meccanico di 46 anni in manette

Muore in vacanza in Egitto, la salma torna a casa ma mancano il cuore e i reni

Un meccanico di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di una condanna a 14 anni e 9 mesi per violenza sessuale su una minore, droga e ricettazione. Per la sola violenza i giudici del tribunale di Milano gli hanno inflitto una pena di 8 anni e 6 mesi. I fatti si sono verificati nell'hinterland di Milano tra il 1993 e il 2008.Il reato di ricettazione è legato alla sua attività di meccanico e si riferisce al ritrovamento in officina di parti di auto rubate. Le contestazioni per stupefacenti e violenza sessuale, invece, rientrano nello stesso filone. Gli inquirenti hanno dimostrato che l'uomo aveva un piccolo giro di spaccio e che in diverse occasioni ha drogato la sua giovane vittima, una ragazzina di 14 anni, per avere rapporti sessuali. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della sezione Catturandi del Comando provinciale di Milano.