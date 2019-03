Droga, nasconde nella frutta 15 chili di hashish: ecco come è stato scoperto

Avellino, malore in autostrada: camionista evita strage e muore, il suo gesto da eroe​

In carcere è finito un autotrasportatore, trovato in possesso di 15 kg di hashish. I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina, nell'ambito degli ordinari servizi di controllo economico del territorio, hanno rinvenuto presso l'approdo delle navi di Tremestieri gli oltre 15 chilogrammi di hashish all'interno dell'abitacolo dell'autoarticolato.occultato in un sacco di plastica, nel tentativo di sfuggire ad un eventuale controllo dei cani antidroga. Nel corso dei controlli effettuati dalle Fiamme Gialle sui mezzi in transito nella città dello Stretto, «grazie alle sofisticate procedure di analisi di rischio elaborate e all'esperienza investigativa maturata dai finanzieri, nonché al fiuto del cane antidroga Sara, è stato individuato l'autotreno, carico di frutta destinata al mercato all'ingrosso, all'interno del quale a seguito del controllo è stata rinvenuta la sostanza stupefacente».è stato tratto in arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e successivamente associato presso il carcere di Messina «Gazzi». «Anche questa operazione testimonia il continuo e quotidiano impegno delle Fiamme Gialle a tutela della legalità ed ha consentito di impedire l'immissione sul mercato dello spaccio di un considerevole quantitativo di droga», dicono le Fiamme gialle.