Eroina nel reggiseno arrestata per spaccio una ragazza di 20 anni

MESTRE - I carabinieri di Mestre hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una giovane romena, B.C.S., 20 anni, residente a Pordenone.



L'operazione è stata portata a termine dopo una serie di controlli sul territorio, riguardante movimenti di stupefacente nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre e nelle vie limitrofe. Nel tardo pomeriggio di ieri, 27 novembre, i carabinieri hanno notato la donna transitare continuamente davanti alla stazione. L'hanno quindi fermata, e nella perquisizione, nascosto all'interno del reggiseno è stato trovato un involucro in cellophane bianco contenente diverse dosi di eroina, pronte per lo spaccio. La donna è stata quindi arrestata; oggi, 28 novembre, si è svolto il rito per direttissima davanti all'Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA