Droga, muore ragazzo di 24 anni. Si sente male in stazione, vani i soccorsi

MESTRE - Un 24enne friulano è morto all'ospedale di Mestre dopo che si era sentito male davanti alla stazione ferroviaria. Una volta soccorso - secondo la polizia ferroviaria per un'overdose da stupefacenti - era stato rianimato dai sanitari del Suem 118 e ricoverato in condizioni critiche. Ma all'ospedale non c'è stato nulla da fare. Nel pomeriggio, purtroppo, il decesso.

19:16

