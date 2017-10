Droga di Hitler, è allarme le "caramelle" spopolano in disco: effetti devastanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - All'apparenza sembra una gustosa caramella di colore rosso, quelle che amano soprattutto i bambini. In realtà è unacon effetti devastanti, in grado di provocare danni irreversibili al cervello e al sistema cardiovascolare. Una sostanza che, assieme alla nuova, rappresenta l'ultima frontiera della droga a. Sequestrata prima ae poi a. «Noi la chiamiamo, ma è conosciuta comeoppure. Perché rischia di mandarti via di testa, rendendoti violento e aggressivo, proprio come capitava ai soldati nazisti. Provoca anche depressione, e tanti sono arrivati all'istinto suicida». A parlare, sottovoce, èTrentenne, origine bengalese, ha gli occhi rossi e le guance scavate. Vive in Italia da 10 anni, lavora come operaio in una ditta die conosce perfettamente la nostra lingua. È lui a spiegarci nel dettaglio come funziona un giro di spaccio sempre più florido e pericoloso.A giugno un altro sequesto a Roma di 5.300 pastiglie, anche in quel caso gestite dai bengalesi (uno di loro fu arrestato). L'abuso della sostanza, avvertono gli esperti, provoca anche paranoia e perdita della lucidità con conseguenze gravissime per l'organismo.