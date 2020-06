Squalo attacca un surfista e lo uccide: chiusa la spiaggia di Salt Beach in Australia

Squalo attacca un surfista di 60 anni e lo uccide sulla costa orientale dell'Australia, scatenando il terrore tra i bagnanti in spiaggia, secondo quanto riferito dalla polizia. Il sessantenne stava facendo surf a Salt Beach, vicino a Kingscliff, 800 chilometri a nord di Sydney, quando uno squalo lo ha attaccato. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi. La spiaggia è stata chiusa dalla polizia. Quello di oggi è il terzo attacco mortale di squalo quest'anno nelle acque australiane.

The monster shark spotted off Salt Beach South Kingscliff following this morning’s fatal shark attack.

Male surfer believed to be in his 60’s.

Several surfers came to his aid and fought the shark off before helping the injured man to shore. pic.twitter.com/BFC55B3TR9

— Shannon Carr (@ShannonCarr_7) June 7, 2020