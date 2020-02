Dramma della solitudine, camionista 50enne trovato senza vita in casa: era morto da sei mesi

Un dramma della solitudine nel torinese: un camionista di 50 anni, Patrizio Gioelli, è stato trovato morto nella sua casa in un condominio al quinto piano di un palazzo a None, nel pinerolese. L'uomo lavorava come autotrasportatore ed era spesso in Francia: il medico legale ha accertato che era morto da circa sei mesi, per cause naturali.





Secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa il 50enne è stato trovato riverso in bagno: la morte sarebbe avvenuta per un infarto. I genitori, che non lo vedevano da tempo, avevano presentato nei giorni scorsi una denuncia per scomparsa. Già a settembre i vicini di casa, sentendo un cattivo odore dal suo appartamento, avevano avvertito l’amministratore, ma avevano inizialmente pensato si trattasse di un sacco di immondizia dimenticato in casa. Oggi il tragico ritrovamento. Ultimo aggiornamento: 16:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA