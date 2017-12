Dramma durante la recita a scuola: Babbo Natale s'accascia e muore sul palco

AGROPOLI - Muore Babbo Natale durante la recita scolastica. La tragedia è avvenuta ad Agropoli, nel Cilento, durante la recita natalizia organizzata dagli studenti della scuola media «Gino Rossi Vairo». Pasquale Pagano, di 45 anni, residente ad Agropoli, che per l'occasione vestiva i panni di Babbo Natale, si è accasciato sul palco poco dopo l'inizio della rappresentazione, davanti agli studenti e alle famiglie presenti nell'aula magna della scuola. Sospesa la recita, è giunta un'ambulanza che ha tentato di rianimare l'uomo, ma ogni tentativo è risultato inutile. Per Pagano, molto conosciuto nella cittadina cilentana e ben voluto da tutti, non c'è stato niente da fare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA