Esplode container su rimorchiatore ormeggiato al porto: morti tre membri dell'equipaggio, 4 dispersi

CROTONE - Tre persone sono morte a causa dello scoppio di un container, per cause in corso d'accertamento, su un rimorchiatore ormeggiato nel porto di Crotone. Le vittime sono membri dell'equipaggio dell'imbarcazione, che batte bandiera straniera. Una quarta persona é rimasta ferita ed é stata ricoverata nell'ospedale di Crotone.

Il primo bilancio

Ci sono anche quattro dispersi, oltre ai tre morti già accertati, per l'esplosione di un container su un rimorchiatore ormeggiato nel porto di Crotone. Anche i dispersi, come le vittime, sono componenti dell'equipaggio dell'imbarcazione. I quattro, a causa dello scoppio, sono finiti in mare. Sono in corso le loro ricerche da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco.